Iran-Usa stallo nei colloqui Sale la tensione

Da tv2000.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran sono ancora fermi, senza progressi. La tensione tra i due paesi continua a salire, con i toni sempre più accesi. Le discussioni non hanno portato a un accordo e la situazione rimane congelata. Non ci sono novità su eventuali date o modalità di ripresa dei negoziati. La crisi tra le due nazioni si mantiene senza cambiamenti significativi.

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La crisi tra Stati Uniti e Iran. Restano accesi i toni tra Washington e Teheran mentre i colloqui di pace sono ancora in stallo. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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