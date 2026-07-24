Iran Trump prende tempo | Non ho ancora preso una decisione sull’attacco massiccio

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver ancora deciso se effettuare un attacco di grandi proporzioni contro l’Iran. Rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale, ha affermato di aver bisogno di più tempo per valutare la situazione, senza fornire dettagli su eventuali piani o scadenze. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali riguardo a decisioni imminenti o azioni militari.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto ai giornalisti nello Studio Ovale spiegando che ancora non ha preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro l’Iran. « Vogliono raggiungere un accordo, semplicemente non credo che siano ancora pronti », ha detto Trump riferendosi ai negoziatori iraniani. «A volte non vogliono dire che vogliono arrivare a un accordo, vogliono fare la parte dei duri», ha aggiunto, liquidando la recente retorica dei funzionari di Teheran, che ha assunto toni più orientati all’escalation. «Stiamo parlando con loro proprio ora. Penso che le cose stiano diventando sempre più serie col passare dei giorni. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega lavvio di un accordo

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