La decisione è vicina Trump valuta l' attacco massiccio in Iran

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti sta considerando un attacco militare di vasta portata contro l'Iran e si dice vicino a prendere una decisione definitiva. La proposta prevede un'azione militare su larga scala, senza dettagli sui tempi o sulla modalità. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe essere annunciata a breve. Non ci sono conferme ufficiali o informazioni su eventuali operazioni in corso.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di "un nuovo attacco" su larga scala contro l'Iran e sarebbe vicino a una decisione definitiva. L'ha confermato lo stesso Trump in un'intervista ad Axios, precisando che sul tavolo dell'amministrazione ci sono diverse opzioni militari e che una scelta finale non è stata ancora presa.       Intanto il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso esortando i cittadini statunitensi in Medio Oriente a prepararsi a situazioni di emergenza durante i viaggi a causa di possibili cancellazioni di voli e interruzioni del traffico aereo dovute alla guerra con l'Iran. Questo avvertimento giunge nel contesto dell'ultima minaccia del presidente Trump di sferrare un "attacco massiccio" contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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