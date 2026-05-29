Trump per due ore nella Situation Room resta lo stallo sull’Iran | Perché non ha ancora preso una decisione – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha passato due ore nella Situation Room durante il 91° giorno di conflitto nel Golfo. Restano in sospeso le decisioni sull’Iran, con il leader che ha affermato di avere un accordo con Teheran sul tavolo, ma che firmerà solo se otterrà vantaggi concreti. La situazione tra Usa, Israele e Iran rimane invariata, senza segnali di un’azione imminente. La decisione definitiva non è ancora stata presa.

Nel 91esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha sul tavolo l’accordo con Teheran, ma firmerà soltanto se l’America avrà vantaggi. Anche il vicepresidente JD Vance ha detto che ci sono progressi sul tema. Intanto le Borse europee aprono in rialzo e il prezzo del petrolio scende. Il Centcom degli Stati Uniti ha anche smentito l’abbattimento di un drone da parte degli iraniani. La riunione nella Situation Room è durata circa due ore ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull’accordo con l’Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L’amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, riporta il New York Times citando alcune fonti. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump in Situation Room making decision on Iran

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