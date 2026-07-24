Iran Teheran colpisce base Usa a Erbil | ‘Uccisi e feriti molti americani’

Da ildifforme.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Teheran ha attaccato una base statunitense nel Kurdistan iracheno, secondo quanto annunciato. L'operazione ha causato morti e feriti tra i militari di Washington. Le esplosioni sono tornate a scuotere il Medio Oriente, mentre non si vede ancora una fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. La rivendicazione dell’attacco è stata fatta dalla parte iraniana, senza ulteriori dettagli sui numeri esatti delle vittime.

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Nuove esplosioni tornano a funestare il Medio oriente, mentre sembra non vedersi una fine al conflitto traIrane Stati Uniti. Teheran ha annunciato di aver colpito una base statunitense ad Erbil, nel Kurdistan iracheno, rivendicando di averucciso e ferito diversi militari di Washington. Come riferito da un giornalista dell’Afp, diverseesplosionisono state udite nei pressi dell’aeroporto della città, vicino al presidio di truppe a stelle e strisce, mentredronisorvolavano l’area e venivano attivati i sistemi di difesa aerea. Non si hanno al momento altre informazioni ufficiali checonfermino la presenza di vittime. Intanto, la Repubblica Islamica è tornata a mostrare i muscoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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