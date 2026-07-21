Teheran ha condotto un attacco contro una base statunitense in Giordania, provocando la morte di diversi soldati americani. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha pubblicato un comunicato affermando che il numero di vittime segnalato dal ministro della Difesa degli Stati Uniti è inferiore rispetto alle reali perdite. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sul numero esatto di decessi.

In un comunicato, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha espresso soddisfazione per l'esito del raid, specificando che "il numero di morti reso noto dal ministro della Difesa americano è di gran lunga inferiore a quello reale". Un attacco di proporzioni imponenti, insomma, visto che, secondo quanto riportato da Teheran i missili e i droni hanno anche distrutto un sistema radar di difesa aerea e un cacciabombardiere F-15 L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, raid di Teheran contro base Usa in Giordania: ‘Uccisi diversi soldati americani’

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US strikes Iran as Tehran hits US bases across region and closes Strait of Hormuz

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