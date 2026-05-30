Guerra Iran media | ‘Missile di Teheran contro base Kuwait 5 americani feriti

Un missile lanciato da Teheran ha colpito una base in Kuwait, ferendo cinque cittadini statunitensi. Dopo circa due ore di consultazioni, la Casa Bianca ha concluso le riunioni senza annunciare azioni concrete. La situazione rimane tesa, ma non sono state prese decisioni ufficiali.

Dopo circa due ore di discussioni su possibili strategie da attuare nei confronti dell’Iran, laSituation Room della Casa Biancasi svuota e di fatto nulla è cambiato. La riunione convocata dal presidente a stelle e strisceDonal Trumpsembra infatti non aver portato a passi avanti nell’ambito dell’accordo da firmare con Teheran per porre fine alla guerra ormai in corso da oltre 3 mesi tra minacce, dietrofront e tregue fragilissime. E le uniche informazioni che si ricevono, trapelano tra un alto funzionario dell’amministrazione trumpiana alNew York Times, secondo il quale iltycoon non avrebbe ancora preso alcuna decisionein merito a una nuova intesa con l’Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Guerra Iran, missile Teheran verso la Turchia: abbattuto dalla Nato

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