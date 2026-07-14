Nuova ondata di attacchi Usa contro l’Iran scatta il blocco di Hormuz Trump rinuncia al pedaggio | Ma con gli emiri del Golfo ora ho ricchi accordi – La diretta

A Hormuz si torna a sparare. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane fanno sapere di aver sferrato attacchi con missili e droni contro il Bahrein, mentre secondo il New York Times Marco Rubio e JD Vance il piano di Donald Trump per i pedaggi sullo stretto è impossibile da attuare. Intanto almeno una dozzina di velivoli militari Usa sono stati individuati in volo al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, e sopra l’ Arabia Saudita, dopo che il Centcom ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. E gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che l’Iran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell’equipaggio e ferendone altri otto. 🔗 Leggi su Open.online

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Nuova ondata di attacchi Iran nel Golfo, missili su base Usa in Iraq

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