Iran nuova ondata di attacchi Usa | il video delle operazioni

Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver condotto una tredicesima notte di attacchi contro l’Iran. Nel frattempo, si registrano aumenti negli scontri legati alle rotte di navigazione nella regione. L’operazione si inserisce in un contesto di escalation militare tra le due parti. È stato diffuso un video che mostra alcune delle operazioni condotte durante le recenti azioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui danni o sui bersagli colpiti.

Giovedì, le forze armate statunitensi hanno annunciato la tredicesima notte di attacchi contro l’Iran, mentre si intensificano gli scontri riguardanti le rotte di navigazione. L’offensiva è scattata dopo che i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso; un evento che rischia di allargare il conflitto che coinvolge l’Iran, proprio mentre il prezzo internazionale del petrolio ha superato i 100 dollari al barile. Poco dopo, i media di stato iraniani hanno riferito di esplosioni lungo lo stretto, nelle località di Qeshm e Bandar Abbas – dove si segnalano due feriti – nonché più a nord-ovest, nei pressi di Andimeshk, Omidiyeh e Firuzabad. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran

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