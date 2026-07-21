Sale la tensione in Iran. La Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso su X un messaggio in cui definisce “un’ingenua fantasia” la pretesa di dominio sul Medio Oriente del “Grande Satana, gli Stati Uniti criminali”. Secondo fonti della Sicurezza israeliana, l’ayatollah non si trova in Iran. In un post su Truth, Donald Trump ha chiesto al Congresso di aggiungere Teheran al pacchetto di sanzioni rivolto alla Russia. Ondata di raid dopo i morti Usa, l’Iran bersaglia la Giordania Gli Usa non hanno difese contro i nuovi missili iraniani Iran, la strategia della sete: attacchi ai dissalatori del Golfo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Guerra in Iran, le news. Trump: “Teheran pagherà molte volte per ogni soldato Usa ucciso”. Centcom, nuova ondata di attacchi Usa

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Guerra in Medio Oriente, Trump: Iran sconfitto, ha chiesto scusa e si è arreso

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Temi più discussi: Quella tra Usa e Iran sarà una guerra senza fine? I 5 motivi per crederlo (e altri 5 per puntare sulla diplomazia); Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Usa-Iran, notte di guerra. Rischio escalation; Guerra in Medio Oriente: due soldati USA uccisi in Giordania, ripresi attacchi contro l'Iran.

La guerra tra #USA e #Iran sta spingendo il Nord Africa sull'orlo di una crisi su più lati: ogni pilastro dell'economia regionale è sotto pressione. L' #EU cambierà il suo approccio? @Tmegrisi per @ecfr x.com

Una visione iraniana del nuovo Medio Oriente: porre fine alla guerra e mantenere la pace richiede un nuovo approccio alla sicurezza regionale reddit

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