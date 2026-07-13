iran nuova ondata di attacchi usa contro decine di obiettivi

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro decine di obiettivi in Iran. Le operazioni sono avvenute in diverse aree del paese e sono state confermate da fonti ufficiali. La tensione tra i due paesi si concentra nello stretto di Hormuz, un punto chiave per il commercio mondiale. La serie di attacchi segue recenti escalation e si inserisce in un quadro di crescente conflitto tra le due nazioni.

(LaPresse) La tensione tra Stati Uniti e Iran si concentra ora sullo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale. Dopo un fine settimana segnato da attacchi in tutto il Medio Oriente, entrambe le parti rivendicano il controllo dell’area, alimentando il rischio di un’ulteriore escalation e allontanando le prospettive di una soluzione diplomatica. Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha reso noto di aver colpito decine di obiettivi, tra cui sistemi di difesa aerea, postazioni radar, infrastrutture per missili e droni e piccole imbarcazioni. Washington ha inoltre ribadito che lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo vitale per il commercio globale e che «l’Iran non lo controlla». 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nuova ondata di attacchi fra Stati Uniti e Iran

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