Le forze Houthi hanno attaccato alcune petroliere nel Mar Rosso, causando incendi a bordo. Nel frattempo, l'ex presidente americano ha dichiarato di essere vicino a decidere un attacco di vasta portata contro l'Iran, minacciando un intervento militare senza precedenti. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche mentre si susseguono le tensioni nella regione.

Donald Trump ha detto di preparare un attacco senza precedenti contro l'Iran. «Sto valutando un attacco massiccio. Più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti» ha detto il presidente degli Stati Uniti. Ai microfoni di Axios, The Donald ha anche detto che non chiederebbe nell'immediato un intervento di Israele. Ma Trump, che ieri ha subito lo "schiaffo" di una risoluzione con cui la Camera ha votato per limitare i suoi poteri di guerra, smentita però dal successivo voto del Senato, ha inviato un segnale esplicito. L'escalation in Medio Oriente è ormai un pericolo concreto. E se gli Usa continuano a bombardare l'Iran, Teheran, dal canto suo, ha due armi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran, Mar Rosso in fiamme: Houthi attaccano le petroliere. E Trump minaccia Teheran: «Ora raid massicci»

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23/07/2026 - Geopolitical Market Monitor - Hormuz Chiuso Trump Minaccia Iran E Brent 100

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