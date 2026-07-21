Trump avverte l’Iran | Bombarderemo le montagne di Natanz Minacce Houthi due petroliere lasciano il Mar Rosso – La diretta

Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi bombardamenti contro obiettivi in Iran, secondo quanto comunicato dal Centcom, in risposta agli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Nella notte, sono state segnalate minacce da parte di gruppi Houthi e la partenza di due petroliere dal Mar Rosso. Trump ha inoltre dichiarato che, in caso di ulteriori provocazioni, si procederà con attacchi contro le montagne di Natanz.

Ancora attacchi all’Iran dagli Usa nella notte. Il Centcom ha annunciato nuovi bombardamenti per fermare gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi alle infrastrutture Usa in Kuwait e Bahrein. Intanto i mediatori stanno cercando di ottenere dagli Usa un nuovo cessate il fuoco e la riapertura dei negoziati di pace, mentre Donald Trump riflette sulla possibilità di un attacco totale. In copertina: Il presidente Usa Donald J Trump con quello libanese President Joseph Aoun alla Casa Bianca – Washington, 21 luglio 2026 (AnsaEpa – Aaron Schwartz) L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donald Trump avverte l'Iran: Li colpiremo con una forza mai vista prima

Notizie e thread social correlati

Israele attacca Teheran. La furia degli Houthi: "Stop alle navi israeliani nel Mar Rosso". Trump aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere all'IranIsraele ha attaccato obiettivi in Iran dopo che i missili iraniani hanno colpito Israele.

Iran, nuovo attacco Usa. Houthi bloccano il Mar RossoGli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, colpendo centri di comando e postazioni missilistiche.

Temi più discussi: La tregua è morta e sepolta, si avvicina la guerra regionale; Trump minaccia una nuova escalation con l'Iran e rischia di ripetere i vecchi errori; Media, l'Iran ha chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso; Il movimento Houthi attacca un aeroporto saudita e minaccia la chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb.

Gli Stati Uniti non vinceranno la guerra in Iran dall'aria, avverte l'ex capo della difesa di Donald Trump — Mark Esper dice al FT che ulteriori bombardamenti non cambieranno il comportamento di Teheran, mentre il presidente promette di intensificare gli attacc reddit

Trump avverte l’Iran: Bombarderemo le montagne di Natanz. Minacce Houthi alle navi, due petroliere lasciano il Mar Rosso – La direttaAlta tensione Usa-Iran nel giorno della visita alla Casa Bianca del presidente libanese. E Teheran attiva le milizie in Yemen L'articolo Trump avverte l’Iran: Bombarderemo le montagne di Natanz. M ... msn.com

Mar Rosso, gli Houthi bloccano lo Stretto Bab el-Mandeb. Trump minaccia: Ce ne occuperemoDopo mesi di tensioni e blocchi nello Stretto di Hormuz che hanno condizionato e stanno condizionando l'economia mondiale, ora c'è un nuovo nodo marittimo ... lapresse.it