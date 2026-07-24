Iran esplosioni a Erbil vicino alla base militare con forze Usa
Sette esplosioni si sono verificate vicino a una base militare con forze statunitensi a Erbil, in Iraq. La città si trova nella regione curda semi-autonoma e le deflagrazioni sono state registrate nelle vicinanze della base. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. La zona è sotto sorveglianza delle autorità locali e militari. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino le cause o eventuali responsabilità.
Almeno sette esplosioni sono state registrate nei pressi di una base militare che ospita forze Usa nella città settentrionale di Erbil, in Iraq. La città si trova nella regione curda semi-autonoma del Paese. Le esplosioni sono iniziate intorno alle 9:30 ora locale di venerdì, secondo un giornalista dell’Associated Press presente nella zona, che ha udito i boati. Le esplosioni sono avvenute nei pressi di una base militare che ospita forze statunitensi nel nord dell’Iraq, poche ore dopo che l’esercito americano aveva dichiarato di aver concluso la sua tredicesima notte di attacchi contro l’Iran. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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