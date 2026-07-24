iran esplosioni a erbil vicino alla base militare con forze usa

Notizia in breve

Sette esplosioni si sono verificate vicino a una base militare con forze statunitensi a Erbil, in Iraq. La città si trova nella regione curda semi-autonoma e le deflagrazioni sono state registrate nelle vicinanze della base. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. La zona è sotto sorveglianza delle autorità locali e militari. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino le cause o eventuali responsabilità.