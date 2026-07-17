iran attacco a sorpresa alla base militare nemica in siria

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha dichiarato di aver colpito con attacchi aerei la base militare di Al-Tanf, situata nel sud-est della Siria. La notizia è stata diffusa dalla televisione di Stato, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui danni. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte delle autorità siriane o di altri soggetti coinvolti. Nessuna informazione è disponibile su eventuali vittime o conseguenze dell’attacco.

IlCorpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche(IRGC) inIranha dichiarato di avercolpito la base militarediAl-Tanf, situata nel sud-est della Siria, come riportato dalla televisione di Stato. Secondo quest’ultima, l’aviazione dell’IRGC ha eseguito unattacco a sorpresasulcentro di comandodelle operazioni speciali nemiche nella regione di Al-Tanf in Siria, informazione diffusa tramite ilcanale Telegramdell’emittente. Le autorità dell’Iran hanno dichiarato che ilprincipale obiettivodell’operazione fosse ilcentro di comando delle forze specialisituato all’interno della base di Al-Tanf. Questa mossa è stata giustificata come unarisposta diretta a precedenti episodiche avevano coinvolto personale militare iraniano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, lUe colpisce i Pasdaran

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