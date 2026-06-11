Le forze statunitensi hanno lanciato attacchi contro diversi obiettivi nella regione dello Stretto di Hormuz, in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano. Nella notte si sono verificati scontri navali ed esplosioni nelle vicinanze del passaggio marittimo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui bersagli colpiti o sui danni causati. La situazione resta tesa, con segnalazioni di ulteriori scontri nella zona.

Notte di guerra in Iran. Le forze Usa hanno colpito la zona dello Stretto di Hormuz come rappresaglia a seguito dell'abbattimento di un elicottero Apache americano. Tre ondate di bombardamenti divise su una ventina di obiettivi, tra basi navali e difese aeree. Secondo l'Iran sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili, come i serbatoi d'acqua potabile. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Cinque missili sono stati lanciati contro un'area della Giordania che ospita una base aerea delle forze statunitensi. Presi di mira anche obiettivi in Bahrein e Kuwait. Poi arriva la minaccia: "Se l'aggressione degli Usa continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Gli Usa: "Iniziati attacchi contro diversi target in Iran". Scontri navali ed esplosioni vicino a Hormuz

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