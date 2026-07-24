Oggi sono avvenute esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel nord dell'Iraq, nella regione del Kurdistan. Le fonti riferiscono che ci sono stati attacchi contro le truppe statunitensi e il consolato americano presenti nella zona. Nello stesso giorno, sono stati segnalati anche lanci di missili contro il Kuwait. Non sono state fornite dettagli su eventuali danni o vittime.

Esplosioni si sono verificate oggi nei pressi dell'aeroporto di Erbil, città del nord dell'Iraq, nella regione del Kurdistan, dove sono di stanza truppe degli Stati Uniti e c'è anche un consolato americano: lo hanno riferito fonti concordanti, citate anche da media dell'Iran. L'emittente di Teheran Press Tv ha fatto sapere di almeno cinque deflagrazioni. Video con colonne di fumo nero che si alzano in cielo sono stati rilanciati da più media. Secondo Press Tv, i bombardamenti sono stati effettuati con droni. La versione di Teheran è che nel mirino ci sarebbe stato "un gruppo separatista anti-iraniano". Il Kuwait ha annunciato nella notte di stare respingendo attacchi missilistici e con droni lanciati dall'Iran, dopo che sono risuonate in tutto il Paese le sirene di allarme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, attacchi in Iraq vicino alle basi Usa e missili contro il Kuwait

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Nuova ondata di attacchi Iran nel Golfo, missili su base Usa in Iraq

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