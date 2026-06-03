Guerra in Iran rappresaglia contro Kuwait e Bahrein Teheran | Colpite basi americane Gli Usa | Attacchi neutralizzati

Da thesocialpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Iran ha dichiarato di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrein come rappresaglia. Gli Stati Uniti hanno risposto affermando di aver neutralizzato gli attacchi. La tensione nel Golfo Persico si è intensificata con questa escalation, che include dichiarazioni di attacchi contro obiettivi statunitensi e la risposta americana. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni materiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La tensione nel Golfo Persico entra in una fase ancora più pericolosa dopo la rappresaglia annunciata dall’ Iran contro obiettivi legati agli Stati Uniti in Kuwait e Bahrein. Secondo il CentCom, le forze americane hanno neutralizzato diversi missili e droni iraniani, mentre le difese aeree kuwaitiane e bahreinite sono entrate in azione durante la notte. I Pasdaran parlano invece di attacchi contro basi americane come risposta alle operazioni statunitensi nell’area dello Stretto di Hormuz e sull’isola iraniana di Qeshm. In parallelo, resta aperto il fronte diplomatico, con un nuovo round di colloqui a Washington e la richiesta attribuita a Donald Trump di impegni scritti da parte di Teheran sul nucleare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

guerra in iran rappresaglia contro kuwait e bahrein teheran colpite basi americane gli usa attacchi neutralizzati
© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, rappresaglia contro Kuwait e Bahrein. Teheran: “Colpite basi americane”. Gli Usa: “Attacchi neutralizzati”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BREAKING: IRAN STRIKES U.S. BASES IN KUWAIT, BAHRAIN | Col. Macgregor

Video BREAKING: IRAN STRIKES U.S. BASES IN KUWAIT, BAHRAIN | Col. Macgregor

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Notte di fuoco nel Golfo. Usa colpiscono l'isola di Qshem. Raid di vendetta iraniani contro le basi americane in Kuwait e Bahrein

Iran, Stati Uniti attaccano siti di radar e lanci di droni. Missili di Teheran sul Kuwait: “Colpite basi Usa”. Trump: “Teheran vuole l’accordo”Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro alcuni siti di radar e basi di droni in Iran, secondo fonti ufficiali.

Temi più discussi: L'Iran attacca una base Usa in Kuwait come rappresaglia per l'attacco americano a Bandar Abbas; Secondo raid americano in Iran in 48 ore, ma arriva anche la rappresaglia dei Pasdaran: Colpita base americana; Iran colpisce una base Usa nel Golfo: la rappresaglia dei Pasdaran riapre la faglia più pericolosa della crisi; L'Iran attacca una base Usa in Kuwait per rappresaglia contro l'attacco americano a Bandar Abbas.

gli usa guerra in iran rappresagliaGuerra Iran-Usa, le news. Notte di fuoco incrociato nel Golfo. Gli americani attaccano l’isola di Qeshman, i Pasdaran colpiscono le basi americane in Kuwait e BaherinCentcom: colpita una petroliera iraniana vicina a Hormuz. La rappresaglia di Teheran: Attacchi missilistici precisi e concentrati. Sotto attacco anche la Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein ... quotidiano.net

gli usa guerra in iran rappresagliaGuerra Usa-Iran, Vance: Progressi su tregua, ma Trump non è pronto ad approvare l'accordo. Tv iraniana: Distrutto aereo americano ostileMedio Oriente, gli aggiornamenti in diretta. I media iraniani, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web