L'Iran ha dichiarato di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrein come rappresaglia. Gli Stati Uniti hanno risposto affermando di aver neutralizzato gli attacchi. La tensione nel Golfo Persico si è intensificata con questa escalation, che include dichiarazioni di attacchi contro obiettivi statunitensi e la risposta americana. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni materiali.

La tensione nel Golfo Persico entra in una fase ancora più pericolosa dopo la rappresaglia annunciata dall’ Iran contro obiettivi legati agli Stati Uniti in Kuwait e Bahrein. Secondo il CentCom, le forze americane hanno neutralizzato diversi missili e droni iraniani, mentre le difese aeree kuwaitiane e bahreinite sono entrate in azione durante la notte. I Pasdaran parlano invece di attacchi contro basi americane come risposta alle operazioni statunitensi nell’area dello Stretto di Hormuz e sull’isola iraniana di Qeshm. In parallelo, resta aperto il fronte diplomatico, con un nuovo round di colloqui a Washington e la richiesta attribuita a Donald Trump di impegni scritti da parte di Teheran sul nucleare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, rappresaglia contro Kuwait e Bahrein. Teheran: “Colpite basi americane”. Gli Usa: “Attacchi neutralizzati”

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BREAKING: IRAN STRIKES U.S. BASES IN KUWAIT, BAHRAIN | Col. Macgregor

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