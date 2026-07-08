L'Iran ha dichiarato di aver lanciato missili contro basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein, in risposta a precedenti attacchi americani. La televisione di Stato iraniana ha riferito che l'operazione è stata condotta dalle Guardie Rivoluzionarie. Non sono stati forniti dettagli sul numero o sulla tipologia di missili utilizzati o sui danni causati. L'Iran ha rivendicato l'attacco senza comunicare eventuali vittime o feriti tra le forze statunitensi o alleate.

L' Iran afferma di aver colpito basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein in risposta agli attacchi americani. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana, secondo cui l'operazione è stata condotta dalle Guardie Rivoluzionarie. In un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB, le Guardie Rivoluzionarie sostengono di aver preso di mira decine di installazioni militari statunitensi nei due Paesi. «In una prima risposta a questa aggressione, la Marina e le Forze Aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni, colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave in Kuwait e Bahrein», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Iran, missili contro basi Usa in Kuwait e Bahrein: Teheran rivendica l'attacco

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Iran Claims Drone, Missile Strikes On US Bases In Kuwait, Bahrain After US Airstrikes

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