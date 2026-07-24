Iran 13esima nuova notte di attacchi Trump | Pagheremo con i fondi iraniani i danni alle navi

Da secoloditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si sono registrati nuovi attacchi in Iran, segnando la 13esima notte consecutiva di scontri. Nel frattempo, su Twitter, rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran hanno scambiato dichiarazioni pubbliche. Da parte americana, è stato annunciato che i danni alle navi saranno coperti con fondi iraniani. Non ci sono state conferme di vittime o dettagli specifici sugli attacchi.

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Nuova notte di attacchi incrociati in Iran, mentre sul fronte politico andava in scena un altro botta e risposta a mezzo social tra Washington e Teheran. Donald Trump ha dichiarato in un’intervista di valutare «un attacco massiccio, più grande di sempre» contro Teheran e di essere «vicino a prendere una decisione». «Fino a nuovo avviso, da questo momento in poi, qualsiasi danno arrecato a navi, merci o qualsiasi altra cosa ad essi correlata, sarà risarcito con denaro iraniano in possesso e sotto il controllo degli Stati Uniti», ha poi aggiunto il presidente Usa su Truth. Trump: «Pagheremo con i fondi iraniani i danni alle navi». Le parole di Trump sono state definite un «precedente incendiario» dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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