Il trasferimento di Kerim Alajbegovic dall’Atalanta al Chelsea si è complicato a causa dell’aumento del prezzo richiesto. Nonostante la volontà del 18enne di trasferirsi in squadra, il club inglese ha fatto salire il costo del giocatore, portandolo oltre i 35 milioni di euro. La trattativa tra le parti si è dunque arenata, allontanando l’obiettivo di mercato dell’Atalanta.

L’Atalanta vede allontanarsi l’obiettivo Kerim Alajbegovic. Nonostante la volontà espressa dal 18enne talento bosniaco di trasferirsi a Bergamo l’affare si è complicato dopo la prepotente entrata in scena del Chelsea, che ha fatto lievitare il costo del giocatore. Il Bayer Leverkusen, che sembrava pronto a cederlo a 25 milioni più 5 di bonus, avrebbe alzato l’asticella a 35 milioni. Tanti per un ragazzo che rappresenta una scommessa (ha solo 19 anni) avendo all’attivo una sola stagione in prestito in Austria al Salisburgo. La dirigenza nerazzurra non vuole rinunciare al giocatore ma, non volendo neppure partecipare a un’asta al rialzo, sta continuando a sondare il mercato degli attaccanti per un possibile rinforzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Intoppo di mercato. Alajbegovic ora si allontana dall’Atalanta: troppi 35 milioni

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