Entrambe le squadre hanno 41 giocatori in rosa e devono vendere alcuni calciatori. L’Atalanta sta valutando l’addio di Alajbegovic, che si sta allontanando dalla squadra. La situazione di sovrannumero riguarda anche il Napoli, che si trova a gestire numerosi esuberi senza aver ancora completato le operazioni di mercato.

Bergamo e Napoli potrebbero avere più punti in comune di quanto entrambe non credano. Soprattutto (probabilmente solo) a livello calcistico. Perché, se il Napoli è impelagato nella palude dei propri esuberi, non è che l’Atalanta stia tanto meglio. Sono 41 in rosa. E così anche il loro mercato passa dalle uscite. Proprio per questo, l’affare Alajbegovic è a rischio. I dettagli. Atalanta, prima le uscite. Si legge sul Corriere di Bergamo: “Il mercato dell’Atalanta passa dalle uscite. Con gli otto giocatori nazionali di rientro dal Mondiale, i prestiti di ritorno non riscattati e la dozzina di giovani aggregati in prima squadra nel ritiro estivo, s ono ben quarantuno i nerazzurri attualmente nel giro della prima squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’Atalanta come il Napoli: hanno 41 giocatori e devono vendere. Alajbegovic si allontana

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ATALANTA-NAPOLI 2-1: ENNESIMO DISASTRO ARBITRALE

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