Dopo Karetsas, anche Alajbegovi si allontana dalla lista di possibili acquisti del club. Pedullà riferisce che l’Atalanta sta preparando un rilancio per un giocatore. Nel frattempo, il mercato del Milan prosegue con l’acquisto di Ramos e Gila, e si valuta un terzo rinforzo, un trequartista da inserire in rosa. La società non ha ancora ufficializzato nuovi acquisti, ma l’obiettivo resta rinforzare il reparto offensivo.

Continua il mercato del Milan: dopo gli arrivi di Ramos e Gila, i rossoneri potrebbero presto cercare il terzo colpo in entrata che potrebbe essere un trequartista da inserire in rosa. Amorim giocherà con il 3-4-2-1 e serve almeno un altro elemento anche solo a livello numerico. Nelle ultime ore sono stati due i profili più accostati ai rossoneri: Alajbegovi? del Bayer Leverkusen e Karetsas del Genk. Il secondo ha raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund che sta trattando con il club belga (leggi qui). Le ultime novità sull'ex Salisburgo, invece, arrivano dal giornalista Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X: "Alajbegovi?, ora l’Atalanta può aumentare offerta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Dopo Karetsas, si allontana anche Alajbegovi?. Pedullà: "L'Atalanta prepara il rilancio"

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Karetsas si allontana dal Milan. Il Borussia Dortmund ha raggiunto un accordo di massima con Konstantinos Karetsas e sta negoziando con il Genk per trovare l'intesa sulla cifra del trasferimento. Il club belga continua a chiedere 35 milioni di euro. Per il M x.com