International Street Food a Civitavecchia si parte | orari ingresso e come arrivare

Dal 24 al 26 luglio 2026 si svolge a Civitavecchia l’International Street Food, un evento di tre giorni dedicato a cibi italiani e internazionali. La manifestazione si tiene sul lungomare, in viale Garibaldi, e comprende stand con specialità gastronomiche e birre artigianali. L’ingresso è libero e l’evento si svolge durante tutto il fine settimana. Le persone possono raggiungere la location con i mezzi pubblici o in auto, seguendo le indicazioni per il centro.

Civitavecchia, 24 luglio 2026 – Un intero fine settimana dedicato ai sapori italiani e internazionali, da vivere all’aria aperta sul lungomare. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 arriva a Civitavecchia l’ International Street Food, con stand, specialità gastronomiche e birre artigianali in viale Garibaldi. L’inaugurazione è prevista venerdì alle 17:00. La manifestazione proseguirà anche sabato e domenica, con gli stand aperti ogni giorno dalle 17:00 alle 24:00. La conclusione è prevista nella tarda serata del 26 luglio. Ingresso gratuito e stand aperti fino a mezzanotte. L’accesso all’International Street Food è gratuito e non è richiesta la prenotazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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