Civitavecchia arriva l’International Street Food | ecco quando

Civitavecchia, 20 luglio 2026 – La 65ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio 2026 a Civitavecchia in Viale Garibaldi. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale. L’inaugurazione ufficiale di... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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