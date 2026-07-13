Passoscuro arriva l’International Street Food | ingresso gratuito date orari e specialità

Dal 17 al 19 luglio 2026 si svolgerà a Passoscuro, in Piazza Domenica Santarelli, la 61ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante di street food in Italia. L’ingresso è gratuito. La manifestazione durerà tre giorni e presenterà diverse specialità gastronomiche.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – La 61ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da venerdì 17 luglio a domenica 19 luglio 2026 a Passoscuro – Fiumicino in Piazza Domenica Santarelli. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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