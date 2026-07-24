Inter Serantoni ringrazia i medici | Il mio sogno può continuare Non lo dimenticherò mai
Filippo Serantoni ha ringraziato i medici dopo aver superato un grave problema di salute, affermando che il suo sogno di continuare a giocare può proseguire. La sua vicenda è stata resa pubblica e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio. Serantoni ha espresso gratitudine verso chi ha contribuito alla sua ripresa, sottolineando che non dimenticherà mai il supporto ricevuto. La sua storia si è diffusa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui La storia di Filippo Serantoni è diventata nota a tutti gli appassionati di calcio, non solo a chi segue quello giovanile: l'attaccante classe 2010, uno dei talenti più promettenti del vivaio dell'Inter, nel luglio del 2025 fu protagonista di una bruttissima caduta dagli scogli che non solo rischiava di porre fine alla sua ancor giovanissima carriera calcistica, ma di avere anche conseguenze peggiori. caption id="attachment2450842" align="alignnone" width="1024" Instagram @resetgroupcaption Il pronto intervento dei medici, uniti alla sua voglia di non mollare, gli... 🔗 Leggi su Fcinter1908.it
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