Inter Serantoni ringrazia i medici | Il mio sogno può continuare Non lo dimenticherò mai

Notizia in breve

Filippo Serantoni ha ringraziato i medici dopo aver superato un grave problema di salute, affermando che il suo sogno di continuare a giocare può proseguire. La sua vicenda è stata resa pubblica e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio. Serantoni ha espresso gratitudine verso chi ha contribuito alla sua ripresa, sottolineando che non dimenticherà mai il supporto ricevuto. La sua storia si è diffusa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.