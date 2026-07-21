Una donna ha raccontato di aver perso il fidanzato un mese prima delle nozze. Dopo la sua morte, ha deciso di partire da sola per la luna di miele, per affrontare il dolore e capire se la vita ha ancora senso. Ha descritto un momento in cui ha visto il volto di qualcuno diventare improvvisamente pallido, ricordando il lutto subito. La sua esperienza riguarda il tentativo di superare il dolore attraverso un viaggio personale.

“Il mio fidanzato è morto un mese prima del nostro matrimonio, e ora sto andando in luna di miele da sola per vedere se la vita vale ancora la pena di essere vissuta “. Iniziava con questa frase schietta e dolorosa il video pubblicato su TikTok il 25 agosto 2024 da Laura Murphy, un’avvocatessa canadese di 28 anni originaria di Terranova. In poche ore, quel diario di bordo trasformato in un’esigenza di sopravvivenza superò i 4 milioni di visualizzazioni, catturando l’attenzione di una community globale. Oggi, a distanza di due anni da quell’estate che le ha stravolto l’esistenza, la storia è tornata prepotentemente in tendenza e al centro dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto la sua faccia diventare bianca, non lo dimenticherò mai. Il mio fidanzato è morto un mese prima delle nozze: sono andata in luna di miele da sola per superare il lutto”: la storia di Laura Murphy

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AURORA LITIGA CON LA GEMELLA CATTIVA BIANCA E LA CACCIA VIA DI CASA PER SEMPRE!

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