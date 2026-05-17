Reduce dalla sua esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Cate Lumina presenta il suo primo EP, dal titolo Catalina. Un progetto intimo e personale, in cui l’ex concorrente del talent show di Canale 5 è riuscita a far convivere alo stesso tempo Italia e Spagna, ma anche nostalgia, affetti e sogni artistici. Noi di SuperGuidaTV l’abbiamo intervistata per voi: Caterina in arte Cate ci ha raccontato il suo percorso dentro la scuola di Amici 25, la nascita di questo progetto discografico e i suoi progetti per il futuro. Intervista a Cate Lumina di Amici di Maria De Filippi. Che percorso è stato per te Amici? “È stato un percorso bellissimo, molto intenso, però un’esperienza che non dimenticherò mai”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cate Lumina presenta il primo EP “Catalina”: “Amici 25 è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Maria De Filippi mi diceva sempre una cosa importante. Il mio sogno? Un featuring con Rosalía” – Intervista

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Cate Lumina presenta il suo primo Ep Catalina - INTERVISTA

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Intervista a Cate Lumina che, dopo l’esperienza ad Amici 25, sceglie di raccontarsi davvero con Catalina, il suo primo EP #CateLumina #Amici25 #Catalina x.com

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