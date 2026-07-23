L'Inter ha avviato trattative per l'acquisto di Romero in difesa, con segnali positivi dall'Argentina. Nel frattempo, Stankovic si avvicina alla conferma come allenatore. Le trattative sono in corso e vengono aggiornate in tempo reale, senza conferme ufficiali. Il mercato dei nerazzurri rimane attivo con incontri e negoziati in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 22 LUGLIO Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Per la difesa avviati i contatti per Romero, dall’Argentina filtra ottimismo. Stankovic sempre più vicino alla permanenza

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Mercato InterUn Top dellArgentina Apre allInter

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