Il mercato estivo dell’Inter continua a regalare colpi di scena e si aprono nuove piste per la rinnovata rosa del club. Tra gli ingressi, dopo ipotesi e voci di corridoio, sembrerebbe che i nerazzurri si stiano allontanando sempre più da Spence, mentre si fa il nome di Romero. In uscita invece, è impasse per Frattesi. Occhi sulla Premier: ecco perché l’interesse per Spence si raffredda e Romero potrebbe essere la pista più realistica. Nelle scorse settimane, erano state numerose le speculazioni che vedevano Djed Spence vicino alla maglia nerazzurra. Le trattative erano infatti iniziate e voci davano ormai per certo un suo ingresso nella squadra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, pista Spence sempre più lontano ed occhi su Romero. Per Frattesi è stallo

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