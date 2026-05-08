Un anno fa, il centrocampista nerazzurro segnò un gol spettacolare che portò l’Inter in finale di Champions League. Oggi, invece, si parla di un suo allontanamento dall’Inter, con voci che indicano un allontanamento crescente. La partita del 6 maggio 2025 rimane un ricordo vivido, ma le vicende attuali sembrano aver cambiato il suo ruolo nel club. La situazione si sta evolvendo in modo diverso rispetto a quanto accaduto in passato.

L'avventura interista di Davide Frattesi si sta chiudendo seguendo. una tabellina: 2' in campo nella sfida scudetto contro il Parma, 4 nel pareggio dell'Olimpico con il Torino, 6 nella precedente sfida di campionato al Cagliari. Nel mezzo, un tris di panchine, la disastrosa gita in Bosnia con la Nazionale, manciate di minuti qua e là in nerazzurro senza mai lasciare il segno. Istantanee che fotografano una stagione ampiamente negativa sul piano personale, che giorno dopo giorno sembrano confermare sempre più il fatto che ormai il capolinea sia stato di fatto raggiunto. Eppure fa strano, e molto, pensare che non più tardi di un...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un anno fa ribaltava il Barça, oggi il suo mondo è capovolto: Frattesi sempre più lontano dall'Inter

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