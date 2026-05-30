L'Atalanta si concentrerà sulla ricostruzione del centrocampo, dopo la partenza di Ederson al Manchester United per 45 milioni e le uscite di Brescianini e Musah. Brescianini è stato riscattato dalla Fiorentina a 10 milioni, mentre Musah tornerà al Milan. La società punta a rafforzare la linea mediana, con attenzione a giocatori italiani come Gaetano, Frattesi e Ricci. La strategia riguarda principalmente il mercato nazionale, per ricostruire l’organico nel reparto centrale.

La priorità per il mercato atalantino sarà la rifondazione del centrocampo. Da ricostruire dopo l’addio di Ederson, ceduto al Manchester United per 45 milioni, e le uscite a gennaio di Brescianini, riscattato dalla Fiorentina a 10 milioni, e di Musah che non verrà riscattato e tornerà al Milan. Restano solo il jolly Pasalic e il capitano De Roon, che ha compiuto 35 anni a marzo e non potrà giocare 50 partite da titolare anche l’anno prossimo, peraltro dopo aver disputato anche il Mondiale con l’Olanda. Sarà questo il primo reparto su cui dovrà intervenire il nuovo ds Cristiano Giuntoli, già operativo al centro sportivo di Zingonia da un paio di giorni, operando in tandem con l’amministratore delegato Luca Percassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le mosse della Dea. Un’Atalanta sempre più italiana. Occhi su Gaetano, Frattesi e Ricci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna-Atalanta, le parole di Italiano a Sky Sport | Serie A

Notizie e thread social correlati

Palestra Inter, affare difficile: l’Atalanta ha già delineato il futuro dell’esterno. Queste le mosse della DeaL’Inter sta cercando di programmare il mercato estivo, ma trova difficoltà nell’affare con l’esterno dell’Atalanta.

Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino?Marco Carnesecchi, portiere nato nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, si è affermato come protagonista del reparto difensivo...

Temi più discussi: Raspadori centravanti (a marcare Mandragora) e due 9 in panchina: l'ultima strana scelta di Palladino; Calciomercato Cagliari, Gaetano chiude in crescita e piace all’Atalanta; Da Lookman a Palestra: rischio di una nuova telenovela tra Inter e Atalanta; Marotta chiama Percassi, l'Inter piomba su Marco Palestra prospetto perfetto: giovane, pronto, duttile.

Le mosse della Dea. Un’Atalanta sempre più italiana. Occhi su Gaetano, Frattesi e RicciAnche Jashari sul taccuino per rimpolpare il centrocampo. Sarri valuterà gli elementi. accantonati da Palladino. sport.quotidiano.net

L'Inter studia le mosse per Palestra: l'idea è inserire Frattesi come contropartita. Ma c'è un nodoIn casa Inter si studiano le mosse per provare a portare all'ombra della Madonnina quello che si prospetta il grande obiettivo dell'estate nerazzurra: Marco Palestra. Un colpo non facile però da ... tuttomercatoweb.com