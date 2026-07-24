Inter Fabrizio Romano rilancia | Romero è la priorità assoluta per la difesa

L'Inter ha avviato i contatti con il Tottenham e l'entourage del difensore argentino Romero, considerato ora la priorità assoluta per rinforzare la linea difensiva. La trattativa sembra essere la prima fase del mercato, con l’obiettivo di portare il giocatore in nerazzurro prima di passare all’acquisto di un nuovo esterno. Romero è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri hanno già avviato i contatti con Tottenham e entourage del centrale argentino Romero: il mercato passa prima da lui, poi arriverà il nuovo esterno. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato e il nome in cima alla lista per rinforzare la difesa è quello di Cristian “Cuti” Romero. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il club nerazzurro abbia già dato il via ai contatti per provare a portare in Italia il difensore del Tottenham. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Romano, l’Inter ha già avviato un dialogo con il club inglese, ma non solo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Fabrizio Romano ha SVELATO il nome del nuovo ESTERNO DESTRO per l'Inter

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