Romero all’Inter? Romano lancia la bomba | E’ spuntato dal Tottenham per l’Inter il nome

Da internews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i colloqui tra Tottenham e Inter per il trasferimento di un giocatore, è stato menzionato il nome di Romero come possibile opzione per la difesa nerazzurra. Fabrizio Romano ha riferito su YouTube che Romero è stato proposto all’Inter nelle ultime ore, ma non sono stati confermati accordi o trattative in corso. La notizia riguarda esclusivamente l’interesse dell’Inter verso il difensore, senza ulteriori dettagli sulle modalità o lo stato delle trattative.

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di Stefano Cori Romero potrebbe essere un nome per la difesa dell’Inter, è stato proposto dal Tottenham durante i dialoghi per Spence. Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha parlato di Romero, un nome uscito in ottica Inter proprio nelle ultimissime ore. Queste le sue dichiarazioni: SPUNTA IL NOME DI ROMERO «Posso raccontarvi in esclusiva che durante i dialoghi degli ultimi giorni, da quando purtroppo per il giocatore si è interrotta la trattativa Khalaili per motivi di regolamento, mi arriva dall’Inghilterra che l’Inter mentre parlava con il Tottenham per Spence per la fascia destra, è spuntato dal Tottenham per l’Inter il nome di Cuti Romero». 🔗 Leggi su Internews24.com

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