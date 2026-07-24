Inter con la ThuLa in vacanza Pio Esposito risponde presente | c' è sempre lui al centro
Se oggi, a una settimana esatta dal primo giorno di lavoro a Donaueschingen, si volesse iniziare a tirare le somme del ritiro tedesco dell’Inter, la copertina se la prenderebbe Pio Esposito. Pochi dubbi. Esplosivo, in forma, tirato a lucido, dispensatore di giocate, colpi e gol. Una valanga di certezze dal ragazzone col numero 94 sulle spalle, lui che è più che consapevole che l’anno della rivelazione è stato quello passato, mentre la stagione che sta per aprirsi sarà (ma anche dovrà essere) quella della definitiva consacrazione. In Germania è l’unico attaccante dei big a disposizione di Cristian Chivu; Ange-Yoan Bonny tornerà per unirsi alla squadra per la tournée in Asia, mentre per Lautaro e Marcus Thuram ci vorrà più tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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