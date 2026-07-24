Se oggi, a una settimana esatta dal primo giorno di lavoro a Donaueschingen, si volesse iniziare a tirare le somme del ritiro tedesco dell’Inter, la copertina se la prenderebbe Pio Esposito. Pochi dubbi. Esplosivo, in forma, tirato a lucido, dispensatore di giocate, colpi e gol. Una valanga di certezze dal ragazzone col numero 94 sulle spalle, lui che è più che consapevole che l’anno della rivelazione è stato quello passato, mentre la stagione che sta per aprirsi sarà (ma anche dovrà essere) quella della definitiva consacrazione. In Germania è l’unico attaccante dei big a disposizione di Cristian Chivu; Ange-Yoan Bonny tornerà per unirsi alla squadra per la tournée in Asia, mentre per Lautaro e Marcus Thuram ci vorrà più tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Inter, con la ThuLa in vacanza, Pio Esposito risponde presente: c'è sempre lui al centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pio Esposito resta al centro del progetto Inter: per lui è pronto anche il rinnovo. Ecco tutti i dettagliPio Esposito continuerà a giocare con l'Inter, con un rinnovo di contratto in fase di definizione.

Inter, Pio Esposito pronto ad incantare: in ritiro Chivu si affida a lui per l’attaccoIn ritiro, con tre nazionali assenti, l’attaccante italiano sarà l’unico big disponibile.

Temi più discussi: Da ripiego a certezza: è Diouf l'erede di Dumfries a destra. Come ha fatto a convincere Chivu; Inter Under 23, nuovo stadio: giocherà al Breda di Sesto; Inter, Pio Esposito è tra i più attesi della nuova stagione: gli obiettivi del nerazzurro; Inter, dal drone e Pio 'on fire' al segnale inequivocabile di Chivu e Marotta: i segreti del ritiro.

Inter, con la ThuLa in vacanza, Pio Esposito risponde presente: c'è sempre lui al centroTutto fatto per il prolungamento fino al 2031. Thuram e Lautaro tornano tardi: servono le sue reti ... msn.com

L'Inter blinda Pio Esposito: rinnovo pronto fino al 2031I dialoghi tra l'Inter e l'agente Mario Giuffredi sono ormai entrati nella fase conclusiva. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'intenzione del club è quella di prolungare il contratto di Pio ... calciomercato.com