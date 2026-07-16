Inter Pio Esposito pronto ad incantare | in ritiro Chivu si affida a lui per l’attacco

Da internews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In ritiro, con tre nazionali assenti, l’attaccante italiano sarà l’unico big disponibile. L’allenatore ha deciso di affidarsi a lui per la fase offensiva.

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di Paolo Moramarco Inter, Pio Esposito pronto ad incantare: con le assenze dei tre nazionali lì d’avanti sarà l’italiano l’unico big in ritiro con Chivu si affiderà a lui per l’attacco. Il giovane centravanti dell’ Inter, Pio Esposito, si è consacrato nella sua prima stagione in Serie A e ora punta a confermarsi nella prossima annata. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il reparto offensivo nerazzurro subirà alcune novità nella fase iniziale della preparazione. Esposito, unico riferimento in attacco. « Se dodici mesi fa Pio era tutto da scoprire nella sua dimensione nerazzurra, quest’anno invece sarà l’unico attaccante dei big di Chivu in ritiro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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