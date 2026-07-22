Il difensore argentino, attualmente al Tottenham, ha dichiarato di preferire un trasferimento in una grande squadra europea rispetto all’Inter. La società nerazzurra non è considerata la prima opzione per il suo futuro. La squadra italiana affronta il Barcellona in una competizione, mentre l’Atletico Madrid occupa la terza posizione tra le possibili destinazioni.

Il difensore argentino vuole lasciare il Tottenham e mette una big europea davanti ai nerazzurri per il futuro L’ Inter sfida il Barcellona, con l’ Atletico terzo incomodo. Il ‘Cuti’ Romero è nei desideri dei nerazzurri per il reparto difensivo, ma la concorrenza non manca per l’ex Genoa, Atalanta e Juventus. Romero con la maglia dell’Argentina (Ansa) – Calciomercato.it Anche il Barça infatti sarebbe concretamente sulle tracce di Romero, in uscita dal Tottenham. Il difensore vicecampione del mondo vuole cambiare maglia, malgrado la volontà di De Zerbi di confermarlo nella rosa degli ‘Spurs’. Sul giocatore si è già mossa l’Inter, che deve fronteggiare però la concorrenza dei campioni di Spagna per il 28enne centrale albiceleste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Romero davanti a Bastoni: l’Inter non è la priorità

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