Inter alla scoperta di Romero | dall' idea di smettere a 17 anni al Mondiale vinto

Notizia in breve

Il difensore che ora gioca con il Tottenham e la nazionale argentina aveva pensato di smettere a 17 anni. Nel 2015 ha partecipato a un torneo con il Belgrano, e successivamente un incontro con un dirigente ha portato al suo trasferimento al Genoa. Questa decisione ha evitato il ritiro dal calcio professionistico.