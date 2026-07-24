Inter alla scoperta di Romero | dall' idea di smettere a 17 anni al Mondiale vinto
Il difensore che ora gioca con il Tottenham e la nazionale argentina aveva pensato di smettere a 17 anni. Nel 2015 ha partecipato a un torneo con il Belgrano, e successivamente un incontro con un dirigente ha portato al suo trasferimento al Genoa. Questa decisione ha evitato il ritiro dal calcio professionistico.
Il difensore del Tottenham e dell'Argentina aveva l'Italia nel destino: prima il torneo giocato con il Belgrano nel 2015, poi l'incontro con Preziosi che lo portò al Genoa, convincendolo a non ritirarsi. E quel tatuaggio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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