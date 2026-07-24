intelligenza artificiale la visione ottimistica di zuckerberg e meta per il futuro

Meta e il suo CEO affermano che l'intelligenza artificiale dovrebbe restituire il controllo agli utenti, contrastando le preoccupazioni di un possibile rischio di perdita di autonomia. La società sottolinea che la tecnologia può essere uno strumento positivo, se gestita correttamente, e si oppone alle visioni pessimistiche sul futuro dell'IA. La posizione di Meta si basa sulla convinzione che l'innovazione possa essere accompagnata da un maggior potere per gli utenti.

Mentre il dibattito sull’intelligenza artificiale cede spesso alle sirene dell’apocalisse, c’è chi sceglie una traiettoria opposta. La posizione di Meta parte da un presupposto diverso: la tecnologia non deve sottrarre controllo, ma restituirlo. In quest’ottica, gli strumenti di IA non nascono per imporre scenari eterodiretti, ma per ampliare la capacità delle persone di costruire relazioni, scambiare idee e modellare lo spazio digitale a propria misura. Le parole di Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ha condiviso un video che illustra la sua visione ottimistica e quella di Meta sul futuro dell’IA. Il cofondatore e amministratore delegato di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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