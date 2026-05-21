Meta taglia migliaia di posti | l’intelligenza artificiale sostituisce il lavoro umano

Oggi è stato annunciato che circa 8.000 dipendenti di una delle principali aziende tecnologiche saranno licenziati. Contestualmente, oltre 6.000 posizioni di lavoro rimarranno vacanti e saranno eliminate. La società, che possiede piattaforme di social media molto conosciute, aveva una forza lavoro di oltre 78.000 persone prima delle decisioni di ridimensionamento. La mossa segue l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale che hanno portato a questa riduzione dei posti di lavoro.

Oggi 8.000 dipendenti di Meta saranno licenziati e altre 6.000 posizioni aperte verranno chiuse. La società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp contava oltre 78.000 dipendenti alla fine del 2025 e aveva già annunciato, nell’aprile dello scorso anno, l’intenzione di ridurre del 10% la propria forza lavoro. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha dichiarato più volte di ritenere inevitabile una progressiva sostituzione di molte attività del settore tecnologico con sistemi basati sull’intelligenza artificiale, inclusi gli assistenti di programmazione capaci di aiutare gli ingegneri a scrivere software. Nello stesso momento in cui migliaia di persone vengono allontanate, l’azienda ha comunicato il trasferimento di circa 7. 🔗 Leggi su Open.online

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