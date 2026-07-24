Una settimana dopo una conferenza stampa in Comune, si continua a discutere dell’abbigliamento della vicesindaca, che aveva indossato pantaloni corti. La politica ha annunciato l’intenzione di querelare gli haters che le hanno rivolto insulti e violenza verbale online, sottolineando di non voler arrendersi. La donna, laureata in ingegneria chimica e madre di un bambino di sette anni, ha dichiarato di rifare la stessa scelta, nonostante le polemiche.

Livorno, 24 giugno 2026 – E’ passata quasi una settimana dalla conferenza stampa in Comune, ma si continua a parlare dell’abbigliamento della vicesindaca Libera Camici, 44 anni, laureata in ingegneria chimica, madre di un bambino di 7 anni, che ha partecipato in pantaloni corti all’incontro con i giornalisti, ripreso da fotografi e telecamere. Una settimana di commenti sessisti sui social più o meno di questo tenore: “La vicesindaca scosciata”, “Se la cosa che sai fare meglio è mostrare le gambe.”. Come si risponde a queste frasi? “Qualcuno mi ha consigliato di lasciar pardere e non dare importanza. Io invece, come dice il mio nome, mi sento Libera e sono ancora più determinata a lavorare per combattere atteggiamenti violenti e sessisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insulti alla vicesindaca, Libera Camici ha intenzione di querelare gli haters: “Violenza verbale, non bisogna arrendersi. Sì, lo rifarei”

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