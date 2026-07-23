Chi è Libera Camici | la vicesindaca insultata per un paio di shorts

Da novella2000.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vicesindaca di Livorno è stata oggetto di insulti sessisti online dopo aver indossato degli shorts in una conferenza stampa. La politica ha risposto agli attacchi, annunciando che prenderà provvedimenti legali contro le persone coinvolte. La vicenda ha suscitato discussioni sui limiti della libertà di espressione e sul rispetto nel contesto pubblico. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui contenuti specifici degli insulti.

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Offese sessiste alla vicesindaca di Livorno per gli shorts in Comune: Libera Camici replica agli attacchi e annuncia azioni legali. La vicesindaca di Livorno Libera Camici è finita nella bufera dopo le critiche ricevute per gli shorts indossati durante una conferenza stampa in Comune. Gli attacchi sui social, giudicati sessisti dall’amministratrice, hanno portato Camici ad annunciare azioni legali contro chi avrebbe superato il limite. Libera Camici, nata a Livorno il 4 agosto 1981, ha costruito il proprio percorso prima nel settore tecnico e poi nell’amministrazione pubblica. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Cencioni con indirizzo tecnologico, ha iniziato gli studi in Ingegneria Chimica e successivamente ha ottenuto un attestato come Tecnico in Biotecnologie. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Temi più discussi: Offese sessiste alla vicesindaca. Valuto procedimenti legali; Libera Camici e gli attacchi per i pantaloncini alla conferenza stampa: MI hanno detto svergognata e scostumata; Livorno, le gambe della vicesindaca diventano un caso: Non mi faccio giudicare per i vestiti; Livorno, insulti alla vicesindaca per i pantaloncini: Ferita dai commenti delle donne, giudicatemi per il mio lavoro.

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