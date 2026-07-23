Durante una conferenza stampa, la vicesindaca di Livorno è stata oggetto di insulti sessisti, anche da parte di alcune donne, a causa degli shorts indossati. La donna, nota come Libera Camici, ha ricevuto commenti offensivi sui social e in pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito le motivazioni dietro gli insulti, mentre l’attenzione si concentra sulla vicenda legata all’abbigliamento. La polemica ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti politici.

Livorno, 23 luglio 2026 – È bastato un paio di pantaloncini corti indossato durante una conferenza stampa per scatenare una bufera e una pioggia di insulti. Al centro della vicenda c’è Libera Camici, 44 anni, vicesindaca di Livorno. Una vicenda che ha riaperto il dibattito sul sessismo, in politica e sui social, e su quello che la stessa Camici ha definito il rammarico più grande: la grande quantità di commenti ostili arrivati proprio dalle donne. https:www.lanazione.itcronacavicesindaca-livorno-pantaloncini-vghp29nl Chi è Libera Camici, vicesindaca di Livorno. Ma chi è la vicesindaca finita nel mirino degli hater? Nata a Livorno il 4 agosto 1981, si è diplomata al liceo scientifico Cencioni con indirizzo scientifico tecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Chi è Libera Camici, la vicesindaca di Livorno bersagliata di insulti sessisti (dalle donne) per gli shorts indossati alla conferenza stampa

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