Inseguimento da film da Solbiate Olona a Legnano | i ladri in fuga cercano di investire un poliziotto
Tre persone sono state arrestate e una quarta, minorenne, denunciata dopo un inseguimento tra Solbiate Olona e Legnano. Durante la fuga, i ladri hanno tentato di investire un poliziotto. L’episodio si è svolto in provincia di Varese e Milano e si è concluso con l’arresto degli adulti e la denuncia del minore. La polizia ha confermato che l’inseguimento è durato diversi minuti e che i sospetti sono stati fermati in un’area urbana di Legnano.
Legnano (Milano), 24 luglio 2026 - Un inseguimento ad alta velocità tra le province di Varese e Milano si è concluso nei giorni scorsi con l’arresto di tre italiani da parte della polizia di Stato, mentre un quarto giovane, minorenne, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano. La folle corsa. Protagonisti dell’operazione gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Legnano, impegnati in un servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio. Durante il controllo del territorio, i poliziotti hanno individuato un’autovettura già segnalata come possibile... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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