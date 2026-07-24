Inseguimento da film da Solbiate Olona a Legnano | i ladri in fuga cercano di investire un poliziotto

Notizia in breve

Tre persone sono state arrestate e una quarta, minorenne, denunciata dopo un inseguimento tra Solbiate Olona e Legnano. Durante la fuga, i ladri hanno tentato di investire un poliziotto. L’episodio si è svolto in provincia di Varese e Milano e si è concluso con l’arresto degli adulti e la denuncia del minore. La polizia ha confermato che l’inseguimento è durato diversi minuti e che i sospetti sono stati fermati in un’area urbana di Legnano.