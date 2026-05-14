Ladri in fuga da Crema a Milano | l' inseguimento dei carabinieri
Un tentato furto in una casa nel Cremasco ha portato all'inseguimento dei carabinieri fino a Milano. Dopo aver cercato di impossessarsi di oggetti all’interno dell’abitazione, i ladri sono stati notati e inseguiti lungo le strade della città. Le forze dell’ordine hanno seguito i sospetti per diversi chilometri, fino a bloccarli in una zona periferica. Durante il tentativo di fuga, i malviventi hanno abbandonato alcuni oggetti e tentato di scappare a piedi, senza riuscirci.
Un furto in abitazione nel Cremasco si è trasformato in un inseguimento da film fino a Milano. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema e quelli della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno arrestato quattro uomini di origine sudamericana, irregolari e senza fissa dimora, rei di aver commesso un furto in abitazione e di averne tentato un altro nel Comune di Moscazzano. Dopo la segnalazione di un cittadino, che ha sorpreso i malviventi in azione, i militari dell'Arma hanno individuato i topi d'appartamento, che si erano dati alla fuga a bordo di un'auto. Tre si sono poi dileguati a piedi e sono stati arrestati, mentre uno è rimasto alla guida della vettura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
FUGA IN MOTO, INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI ANCHE CONTROMANO
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