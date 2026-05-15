Ladri in fuga tra Cremona e Milano inseguimento da film e blocco forzato | 4 arresti

Quattro uomini sono stati fermati tra Crema e Moscazzano dopo un inseguimento che si è svolto tra le strade di Cremona e Milano. La polizia ha ricevuto alcune segnalazioni da cittadini riguardo a un furto in abitazione e ha messo in atto un blocco stradale che ha portato all’arresto dei sospetti. L’operazione ha coinvolto i Carabinieri, che hanno intercettato i veicoli dei sospettati e li hanno fermati. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

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È di quattro arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri tra Crema, Bagnolo Cremasco e Moscazzano, dove sono stati fermati uomini stranieri senza fissa dimora per furto in abitazione e tentato furto. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato la presenza dei sospetti e la loro fuga. Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nella mattinata del 13 maggio, quando una cittadina ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver ricevuto una segnalazione dal vicino di casa. Quest’ultimo aveva notato quattro persone introdursi nel cortile di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari, con l’intento di compiere un furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ladri in fuga tra Cremona e Milano, inseguimento da film e blocco forzato: 4 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ladri in casa, i banditi inseguiti dai carabinieri dopo il furto: arrestati Sullo stesso argomento Leggi anche: Inseguimento da film sulla tangenziale di Bari: la polizia intercetta ladri in fuga Ladri in fuga da Crema a Milano: l'inseguimento dei carabinieriUn furto in abitazione nel Cremasco si è trasformato in un inseguimento da film fino a Milano. Rubano una Range Rover a Posillipo e la portano fino a #Giugliano. Il gps però tradisce i ladri: scatta l’inseguimento dei Carabinieri, lo schianto contro la gazzella e la fuga nei campi. Un 22enne di #Mugnano arrestato, caccia ai complici ancora in corso. x.com Folle inseguimento tra le strade di Lusciano, Aversa e Giugliano: ladri in fuga travolgono 3 auto, arrestatiArrestati due giovanissimi di Giugliano e Marano dopo uno schianto. Paura per un ragazzo ferito durante l'inseguimento dei Carabinieri. ilcrivello.it Catania, la banda del furto d’auto con la tecnica dell'Obd in azione nel parcheggio Ikea: ladri in fuga rintracciati e arrestatiAll'apparenza normali clienti (di Ikea) in realtà ladri specializzati nel furto a distanza di auto con la tecnica dell'Obd (on-board diagnostics). È quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radio ... lasicilia.it L'alternativa al piano finale di Strahd - sacrificare i Vistani reddit