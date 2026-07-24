Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano dopo aver inseguito e aggredito una ragazza di 22 anni nell’androne di un edificio in zona Certosa. La polizia lo ha fermato poco dopo l’accaduto. La vittima, una cittadina ucraina, è stata portata in ospedale per le ferite riportate. L’uomo è stato accusato di violenza sessuale.

Un cittadino egiziano di 24 anni è stato fermato dalla polizia locale di Milano con l’accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito una ragazza ucraina di 22 anni nell’androne di uno stabile in zona Certosa. L’ aggressione è avvenuta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane era appena rientrata a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei. Raggiunto l’ascensore, il 24enne avrebbe iniziato a rivolgerle domande personali. Quando le porte dell’ascensore si sono aperte, la ragazza ha tentato di salire, ma l’uomo avrebbe bloccato la chiusura, l’avrebbe afferrata per le braccia trascinandola fuori, per poi spingerla contro il muro e usarle violenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Insegue e aggredisce 22enne in un androne a Milano: arrestato un 24enne

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