A Milano un 27enne algerino ha sfregiato con un coltello una ragazza di 22. L’episodio è avvenuto lungo la banchina della metropolitana M3, alla fermata Duomo in direzione Comasina. Secondo alcuni testimoni, l’uomo, che è stato arrestato, avrebbe detto “sono musulmano, cosa guardi” alla giovane prima di colpirla. Milano, 22enne sfregiata al volto in metro “Sono musulmano, cosa guardi”, avrebbe detto, per poi aggredire la ragazza. Un uomo algerino di 27 anni ha aggredito e sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 22, di origine marocchina. L’episodio è avvenuto nella metropolitana di Milano, lungo la banchina della M3, la linea gialla, in Duomo, direzione Comasina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - "Sono musulmano, cosa guardi" e aggredisce e sfregia al volto 22enne in metro M3 a Milano, 27enne arrestato

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"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano: arrestatoUn uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni in metropolitana a Milano, alla fermata Duomo.

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Cosa guardi? Sono uomo e musulmano Milano, sulla banchina della metro Duomo, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza marocchina di 22 anni. x.com

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