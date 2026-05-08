Lecce Juve la partenza dei bianconeri da Caselle | comincia la missione Via del Mare per i bianconeri – FOTO e VIDEO

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giocatori della Juventus sono partiti questa mattina dall'aeroporto di Caselle alla volta di Lecce, dove nel pomeriggio si svolgerà la partita contro la squadra locale. La trasferta rappresenta un appuntamento importante per i bianconeri, che sperano di ottenere un risultato utile per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha lasciato l'aeroporto accompagnata dal supporto dei tifosi e dalla stampa presente.

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di Marco Baridon Lecce Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: comincia la missione Via del Mare per un match che può blindare la qualificazione alla Champions. (inviato alla Caselle) – I bianconeri  sono arrivati puntuali all’aeroporto di Caselle per dare ufficialmente il via alla  missione in terra pugliese. L’atmosfera appare  estremamente concentrata, con i volti dei protagonisti che riflettono l’importanza della posta in palio in questo finale di stagione.  La dirigenza  ha seguito da vicino ogni singola fase della partenza, sottolineando la rilevanza dello  spostamento logistico anticipato  voluto dal tecnico per compattare l’ambiente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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