Lecce Juve la partenza dei bianconeri da Caselle | comincia la missione Via del Mare per i bianconeri – FOTO e VIDEO

I giocatori della Juventus sono partiti questa mattina dall'aeroporto di Caselle alla volta di Lecce, dove nel pomeriggio si svolgerà la partita contro la squadra locale. La trasferta rappresenta un appuntamento importante per i bianconeri, che sperano di ottenere un risultato utile per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha lasciato l'aeroporto accompagnata dal supporto dei tifosi e dalla stampa presente.

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di Marco Baridon Lecce Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: comincia la missione Via del Mare per un match che può blindare la qualificazione alla Champions. (inviato alla Caselle) – I bianconeri sono arrivati puntuali all’aeroporto di Caselle per dare ufficialmente il via alla missione in terra pugliese. L’atmosfera appare estremamente concentrata, con i volti dei protagonisti che riflettono l’importanza della posta in palio in questo finale di stagione. La dirigenza ha seguito da vicino ogni singola fase della partenza, sottolineando la rilevanza dello spostamento logistico anticipato voluto dal tecnico per compattare l’ambiente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lecce Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: comincia la missione Via del Mare per i bianconeri – FOTO e VIDEO JUVENTUS - LECCE CON FALCONE IN VERSIONE SUPERMAN E TANTI ERRORI DEI BIANCONERI! RISULTATO GIUSTO Notizie correlate Udinese Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselledi Marco BaridonUdinese Juve: i bianconeri hanno raggiunto l’aeroporto per raggiungere il Friuli in vista dell’attesa sfida in programma stasera... Roma Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitaledi Marco BaridonRoma Juve, inizia la missione dei bianconeri con la partenza del gruppo all’aeroporto di Caselle per raggiungere Roma in vista del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lecce – Juventus: info biglietteria; VENDITA SETTORE OSPITI LECCE-JUVENTUS; Lecce-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Lecce-Juventus, al via la vendita dei biglietti: prezzi da 35 a 200 euro. Lecce Juve, troppa tensione? Spalletti cambia metodologia di allenamento e giorno partenza. Il retroscenaLecce Juve, troppa tensione? Spalletti cambia metodologia di allenamento e giorno partenza. Il retroscena dalla Continassa ... juventusnews24.com Juve, i convocati contro il Lecce: le scelte di Spalletti per l’assalto alla ChampionsLa lista dei bianconeri che prenderanno parte alla trasferta contro i giallorossi valida per la 36ª giornata di campionato ... tuttosport.com Juve, i convocati contro il Lecce: le scelte di Spalletti per l’assalto alla Champions - facebook.com facebook #Juve, i convocati contro il #Lecce: le scelte di #Spalletti per l’assalto alla Champions x.com